Zelfstandige supermarkten zien winst dalen door stijgende concurrentie kg

22 januari 2019

08u40

Bron: Belga 0 Economie De nettowinst van de zelfstandige supermarkten in Vlaanderen is in 2017 met 19 procent gezakt. Ondernemersorganisatie Unizo vreest dat de komst van honderden nieuwe winkels en de prijzenslag de marges nog meer zullen aantasten, berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Unizo maakte een analyse van de jaarrekeningen van de zelfstandige winkeliers - in de praktijk meestal franchisenemers van een Del­haize, Carrefour of Spar - over de jongste drie jaar. In 2017 daalde de nettowinst van de Vlaamse supermarkten met 18,7 procent tegenover het jaar voordien. Over een periode van drie jaar gaat het om een daling met 12,26 procent.

140 winkels erbij

Ondanks die druk op de winst zouden er nog honderden voedingswinkels bijkomen in Vlaanderen. Zo willen Albert Heijn en Delhaize samen in drie tot vier jaar tijd zo'n 140 ­supermarkten openen.



Dat zou de druk op de bestaande winkels alleen maar doen toenemen. Gemiddeld verdient een ­supermarkt­uitbater in Vlaanderen 104.015 euro per jaar, maar bij de kleinere supermarkten kan dat zakken naar 30.000 euro en minder. Met zo'n schraal rendement is het lastig voor de zelfstandige winkeliers om de snelle veranderingen in de sector bij te houden via investeringen.