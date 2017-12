Zelfstandige modewinkeliers verkochten deze winter 6 procent minder dan vorig jaar SI

17u49

Bron: Belga 0 Thinkstock (Archiefbeeld) Economie De zelfstandige modewinkeliers hebben 6 procent minder verkocht in vergelijking met het winterseizoen van 2016. Meer dan de helft, 52 procent, heeft minder verkocht dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag in opdracht van Mode Unie, de deelorganisatie van de modewinkeliers van Unizo.

De rondvraag werd vlak voor het begin van de wintersolden uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Marketing Development in opdracht van Mode Unie. Meer dan de helft van de modewinkeliers verkocht minder dan in 2016, terwijl 32% aangeeft even veel verkocht te hebben. Nog eens 16% van de modehandelaars gaf aan beter verkocht te hebben.

Warmer winterweer

De belangrijkste oorzaak van de mindere verkoop zijn volgens de winkeliers het warme winterweer en het veranderende aankoopgedrag van de consument. "Door het warme weer in het begin van het seizoen kocht de consument veel minder winteritems", zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. "De koude piek in november en de eindejaarsverkoop zorgden voor een goede verkoop, maar deze maakten het volledige winterseizoen duidelijk niet goed."

In lijn van het afgelopen seizoen verwachten de modehandelaars dat de solden dit jaar minder zullen zijn dan vorig jaar: 31% van de modehandelaars geeft aan dat ze een daling verwachten, 63% denkt dezelfde verkoop te kunnen realiseren als vorig jaar en 6% verwacht een stijging. Gemiddeld wordt de soldenverkoop 3 pct lager geschat in vergelijking met de winterkoopjes in 2016. "De licht negatieve verwachting ligt hiermee in de lijn van het seizoen", aldus Delanghe.

Mode Unie is de federatie van en voor de zelfstandige modedetailhandel.