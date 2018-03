Zelf opgestapte topman krijgt 5,5 miljoen euro mee voor 7 maanden werken Peet Vogels - MVDB

15 maart 2018

20u27

Zeven maanden werken, zelf ontslag nemen en toch een jaarsalaris meekrijgen plus een klein miljoen aan ontslagvergoeding. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door de topman van de Nederlandse verf- en chemiereus AkzoNobel te zijn.

Ton Büchner heet hij. Vorig jaar juli stapte hij plotseling op. De spanningen werden hem te veel in verband met een vijandige overnamepoging door het Amerikaanse PPG.

Om te voorkomen dat zijn gezondheid er te veel onder zou lijden stapte hij per direct op, liet het bedrijf destijds weten. AkzoNobel had in 2016 een geconsolideerde omzet van 14 miljard euro en is actief in meer dan 80 landen. De Belgische kantoren zijn gevestigd in Vilvoorde.

Uit het gisteren verschenen jaarverslag blijkt dat Büchner zijn volledige jaarsalaris, bonussen en een ontslagvergoeding van 925.000 euro krijgt. Bij elkaar 5,5 miljoen euro voor iets minder dan zeven maanden werken. ING-baas Ralph Hamers, recent onder vuur wegens een gigantische salarisverhoging die later toch niet doorging, moet drie jaar werken voor dat bedrag.

Het was niet de eerste keer dat Büchner problemen had met zijn gezondheid. In 2012 raakte hij kort na zijn aantreden overspannen en was hij enkele maanden ziek. De oud-topman kwam binnen om het ondermaats presterende verf- en chemieconcern flink op te schudden. Büchner nam het bedrijf flink onder handen en legde de basis voor nieuwe groei.

Pronken

Voor hij kon gaan pronken met goede resultaten en nieuwe groei kwam er een vijandig bod van de Amerikaanse verffabrikant PPG. Een overnamebod dat gesteund werd door de activistische aandeelhouder, het hefboomfonds Elliot.

Na een maandenlange verbitterde strijd slaagde Akzo er in PPG af te weren. Daar waren steun van politiek, personeel en publieke opinie bij nodig. Büchner beloofde de chemiedivisie te verkopen om de opbrengst onder aandeelhouders te verdelen en nog sneller de winst op te voeren.

Zijn opvolger, onze landgenoot Thierry Vanlancker, heeft de beloftes tot nu toe niet waar kunnen maken. AkzoNobel gaf vorig jaar twee keer een winstwaarschuwing. Een overname van een branchegenoot liep op niets uit. Zorgelijk is dat niet direct, een nieuwe vijandige overnamepoging ligt niet voor de hand, nadat PPG met de staart tussen de benen is afgedropen.