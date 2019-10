Zeeman gaat tientallen winkels sluiten in Nederland SVM

04 oktober 2019

15u57

Bron: ANP

Budgettextielketen Zeeman gaat de volgende jaren waarschijnlijk tientallen winkels sluiten in Nederland. Nochtans gaat het volgens topman Erik-Jan Mares nog steeds goed met het bedrijf: de omzet op de moeilijke kledingmarkt blijft groeien. "De kunst is om tijdig slechtlopende winkels te sluiten en alert te blijven op mogelijkheden om ergens toch nog een filiaal te openen", zegt hij in een gesprek met het Nederlandse persagentschap ANP.

De winkelketen heeft nu nog ruim 500 Nederlandse filialen. Mares verwacht dat het winkelbestand over vijf jaar zal dalen tot ongeveer 430 à 440.

Afgelopen jaren zijn er ook al winkels dichtgegaan. "Maar we openen ook nog steeds vestigingen, binnenkort bijvoorbeeld in Apeldoorn", benadrukt de topman. "En we zien sluitingen vaak al een jaar van tevoren aankomen en kunnen het personeel daardoor meestal herplaatsen."

De meeste groei komt tegenwoordig van over de grens. Zeeman is actief in zeven landen, waaronder ook België. Het familiebedrijf heeft in totaal meer dan 1.300 vestigingen en bijna 8.000 personeelsleden. Vooral in Spanje doet Zeeman het goed. De keten heeft er nu bijna 50 winkels en de topman verwacht dat dit er 200 à 250 kunnen worden. Hij kijkt ook naar nieuwe markten. Zo lopen er haalbaarheidsonderzoeken voor diverse landen in Zuid-Europa, waaronder Griekenland.