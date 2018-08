Zalando verwerkt veel, maar vooral kleinere bestellingen: financiële cijfers liggen lager dan verwacht bvb

07 augustus 2018

11u24

Bron: Belga 0 Economie Zalando is in zijn jacht op een groter marktaandeel opnieuw flink gegroeid. De van oorsprong Duitse webwinkel verwerkte in het tweede kwartaal van dit jaar bestellingen van een recordaantal klanten. Maar anderzijds plaatsten de klanten kleinere bestellingen, waardoor het bedrijf meldt dat de financiële cijfers voor dit jaar aan de lage kant van de eigen prognoses zullen zitten. Dat nieuws veroorzaakte vandaag de grootste beursval in meer dan een jaar.

De groei van de omzet zal dichter bij 20 dan bij 25 procent liggen, dixit het bedrijf. De operationele winst zal nabij 220 miljoen euro liggen - analisten gingen uit van 229 miljoen voor het hele jaar. Naast de kleinere orders speelt ook het feit dat de klanten meer tijdens de koopjesperiode van de website kochten.

Het nieuws was voldoende om het beleggerskorps naar de uitgang te jagen: in de vroege handel ging het aandeel tot 7,8 procent lager, de grootste koersval sinds 18 juli vorig jaar.

29 miljoen bestellingen

En dan het goede nieuws: in totaal plaatsten bijna 25 miljoen klanten een bestelling bij de onlinewinkel. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder en volgens Zalando het hoogste aantal klanten ooit in één kwartaal. Het aantal bestellingen nam met bijna een derde toe tot 29 miljoen, volgens Zalando eveneens een record.

17 landen

Ook in geografisch opzicht blijft Zalando uitdijen. Zo opende het bedrijf het afgelopen kwartaal een onlinewinkel voor de Ierse en Tsjechische markt, waardoor de onlinewinkel nu in zeventien landen actief is.

Door de aanwas van klanten zette Zalando in het tweede kwartaal een omzet in de boeken van 1,3 miljard euro (+21 procent). De aangepaste bedrijfswinst steeg 12 miljoen naar 94 miljoen euro. Onder de streep bleef bijna 52 miljoen euro over.