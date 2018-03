Zalando: "Nog geen beslissing genomen over locatie nieuw distributiecentrum" IB HA

06 maart 2018

03u37

Bron: Belga 26 Economie De kans is dan toch niet onbestaande dat het nieuwe distributiecentrum van Zalando in Dour-Elouges wordt opgetrokken. Volgens de kranten De Tijd en L'Echo greep de Waalse plaats naast de vestiging, maar de Duitse e-commercereus ontkent dat. "Er is nog geen beslissing genomen over de locatie", klinkt het in een officiële verklaring.

Het project zou goed zijn voor 1.500 jobs. Zalando had sinds de zomer van 2016 stappen ondernomen om het distributiecentrum in Dour te vestigen. Maar volgens de kranten ziet het bedrijf nu af van die mogelijkheid en zou het voor Nederland kiezen omwille van drie factoren. Zo zou de e-commercegigant oordelen dat de loonkosten gunstiger zijn bij onze noorderburen. Verder zou het afknappen op de beperkte mogelijkheden rond nachtarbeid in ons land en het woelige sociaal klimaat in Wallonië.

We zijn in gesprek met lokale autoriteiten in verschillende delen van Europa, waaronder België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Een beslissing over de volgende locatie is nog niet genomen Zalando

Volgende week zouden de Duitsers hun beslissing officieel maken. In een reactie weigerde Zalando aanvankelijk alle commentaar over een magazijn in België of Nederland. Maar nu komt het bedrijf toch met een officiële verklaring. "We screenen constant locaties in verschillende landen die dienst kunnen doen voor een verdere expansie van ons logistieke netwerk. We zijn in gesprek met lokale autoriteiten in verschillende delen van Europa, waaronder België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Een beslissing over de volgende locatie is nog niet genomen", klinkt het.