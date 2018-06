Zal de bitcoin ooit nog herstellen? Want vroege investeerders hebben optimaal geprofiteerd van de cryptohype avh

08 juni 2018

12u26

Bron: Finacial Times, Business Insider, Chainanalysis 1 Economie Amper een jaar geleden was de bitcoin nog iets voor niche-investeerders, maar ondertussen heeft de virtuele munt een extreem hobbelig parcours afgelegd. Na een recordhoogte van meer dan 20.000 dollar in januari zakte de bitcoin terug naar ongeveer 7.000 dollar. Wie heeft optimaal kunnen profiteren? Wie is het grootste slachtoffer? En vooral: zal de bitcoin ooit nog herstellen?

Zakenkrant The Financial Times nam data van onderzoeksbureau Chainanalysis onder de loep en stelde vast dat vroege bitcoinbeleggers optimaal hebben geprofiteerd van de wereldwijde cryptohype. Toen de munt in enkele weken tijd van 3.500 dollar naar 20.000 dollar steeg, cashten grote investeerders massaal in, waarna de munt weer zakte tot het niveau waarop ze zich nu bevindt.

Volgens Chainanalysis verkochten vroege investeerders tussen december 2017 en april 2018 minstens 30 miljard dollar aan bitcoins aan nieuwe speculanten. Momenteel bezitten nieuwe investeerders 5,1 miljoen bitcoins, terwijl 6 miljoen munten in handen zijn van langetermijnbezitters. Maar waar zijn de overige 6 miljoen munten dan? Want er zijn ruim 17 miljoen bitcoins in omloop.

3,7 miljoen spookmunten

Ongeveer 2,2 miljoen bitcoins zijn in handen van handelsfora en brokers en zo’n 3,7 miljoen munten zweven ergens rond op het internet. Die ‘spookmunten’ zijn kwijtgespeeld door investeerders die hun paswoord zijn kwijtgeraakt of die de toegang tot hun digitale protefeuille zijn verloren.

Ondertussen blijft het wachten op een nieuwe move van de bitcoin, en van alle andere cryptomunten. Kenners breken zich het hoofd over de hamvraag die de hele cryptowereld in de ban houdt: zal de bitcoin ooit nog herstellen? Want momenteel blijft de munt schommelen tussen 6.500 dollar en 8.000 dollar.

"Extreme manipulatie"

Experts stellen vast dat er geen aanwijzingen zijn dat meer gevestigde investeerders, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen, zich zullen inlaten met de bitcoin. Het blijft dus afwachten welke richting het zal uitgaan. En voor wie toch in het bitcoincircus wil stappen, heeft crypto-expert David Gerard een belangrijke tip: “Besef dat de cryptohandel slecht georganiseerd is en extreem wordt gemanipuleerd. Als je dat niet beseft, dan is de kans groot dat je van een kale reis terugkeert.