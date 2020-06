Zakelijke chatdienst Slack heeft baat bij coronacrisis kv

04 juni 2020

23u30

Bron: ANP 0 Economie Chatdienst Slack, die populariteit geniet onder zakelijke gebruikers, wist afgelopen kwartaal duidelijk munt te slaan uit de coronacrisis. Er was veel interesse in de diensten van Slack, aangezien bedrijven massaal medewerkers vanuit huis lieten werken. Slack kan dan een handige manier zijn om met collega's te communiceren.

De kwartaalomzet in de drie maanden tot eind april steeg op jaarbasis met 50 procent tot 201,7 miljoen dollar. Dat was flink meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Ook werd het verlies per aandeel boven verwachting sterk teruggebracht.

Toch lijken beleggers niet tevreden. Het aandeel ging in de zogeheten nabeurshandel in New York onderuit. Waarschijnlijk omdat Slack vanwege de onzekerheid op de markt een belangrijke financiële prognose voor het lopende boekjaar heeft ingetrokken.