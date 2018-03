Zaakvoerder geen fysieke persoon? Dan geen lager tarief vennootschapsbelasting Redactie

23 maart 2018

20u23

Bron: Belga 0 Economie Bedrijven die geen fysieke persoon als zaakvoerder hebben, zullen geen gebruik kunnen maken van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting. Dat staat volgens Fiscoloog in een wetsontwerp dat de federale regering voorbereidt. De aanpassing viseert de kmo's die worden geleid door een rechtspersoon.

In de hervorming van de vennootschapsbelasting die eind vorig jaar groen licht kreeg, wordt de minimumbezoldiging die bedrijfsleiders zichzelf moeten toekennen om van het verlaagde tarief van 20 procent te kunnen genieten, opgetrokken tot 45.000 euro.

De maatregel moet voorkomen dat mensen om louter fiscale redenen een vennootschap oprichten. Vennootschappen die er niet aan voldoen, krijgen een belasting van eerst 5 procent en nadien 10 procent in 2020 op het verschil tussen de eigenlijke bezoldiging en het minimum. Die heffing moet 175 miljoen euro naar de schatkist helpen vloeien.

Volgens het wetsontwerp dat volgens Fiscoloog in aantocht is, zal de sanctie a fortiori gelden wanneer er geen fysiek persoon aan het hoofd van het bedrijf staan. Reden is dat er geen minimale vergoeding kan worden uitgekeerd.