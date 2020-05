Wouter Torfs ziet in lange wachtrijen vooral hoopgevend signaal: “Een uur aanschuiven? Niks mis mee als veiligheidsregels worden gevolgd”

“Als mensen er voor kiezen om een uur in een wachtrij te staan en ze respecteren daarbij alle regels: wat is daar dan mis mee? Of het nu voor een paar kinderschoenen is of een knutseldoos uit de Action: dat maakt niks uit.” Wouter Torfs (62) zag in de lange wachtrijen een positief en hoopgevend signaal, dat klanten hun winkels hebben gemist. “Er was duidelijk nood om opnieuw buiten te komen”, zegt de CEO van Schoenen Torfs.

Wouter Torfs kijkt met een voldaan gevoel terug op de heropening van zijn schoenenwinkels. “Volgens mij is die heropening vrij rimpelloos verlopen, de retail is al zijn beloftes nagekomen”, zegt hij. “Feit is dat van de 80 winkels er 65 aan de rand van de stad liggen en daar was geen sprake van een overrompeling. We hebben ruime parkings en mensen zijn zeer gedisciplineerd, dat was dus geen probleem. Ook over het omzetcijfer ben ik best tevreden. In de shoppingcentra in de binnenstad hebben we nog wel verlies geleden in vergelijking met de maandag vorig jaar, maar aan de rand van de stad hebben we een fijne stap vooruit gezet. Met een pure onlinedag haalden we de voorbije weken 40% van de omzet van al onze winkels. Gisteren zaten we met onze winkels op pakweg 90%.”

Het doet er niet toe waarvoor iemand staat aan te schuiven: of het nu voor een paar kinderschoenen is bij ons of voor een knutseldoos aan de Action: dat maakt geen verschil Wouter Torfs

Sinds de aankondiging van de heropening van retail was sprake van een ambigue communicatie. “De dubbelzinnige boodschap ‘we heropenen de winkels, maar als het kan, wacht dan best nog een beetje’ heb ik vaak horen voorbij komen”, zegt Torfs. “Eigenlijk is dat een negatieve boodschap die je net zo goed positief had kunnen uitdrukken: ‘Kom winkelen en respecteer de veiligheidsmaatregelen’. Het is overigens niet de rol van de overheid om te bepalen welke spullen we nodig hebben. De enige taak van de overheid is het kader bewaken: de veiligheid, het maximaal aantal mensen dat toegestaan is op een bepaalde oppervlakte, het dragen van mondmaskers enzovoort.”

Niettemin was er op sociale media weinig begrip voor lange wachtrijen aan budgetketens als Action en Primark, met commentaren vol onbegrip waarom mensen voor wat prullen zolang aanschuiven en dus risico lopen. “Ik heb gezien dat in die lange wachtrijen de afstand werd gerespecteerd. Als mensen er dan voor kiezen om een uur in de rij te staan, so be it!”, zegt Torfs gedecideerd. “En het doet er niet toe waarvoor iemand staat aan te schuiven: ik heb geen enkel waardeoordeel over iemand die bij ons staat aan te schuiven voor een paar kinderschoenen of iemand die in de rij staat aan de Action voor bijvoorbeeld een knutseldoos voor de kinderen, lampjes of wat tuingerief. Mogelijk doen ze dat omdat het goedkoop is. Kijk, mensen werden de voorbije weken getroffen in hun portemonnee, ik heb daar alle respect en begrip voor.”

Shoppen is een beleving, een cultureel patroon en voor veel mensen is het één van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding. Dat kan je niet uitgommen Wouter Torfs

“De voorbije weken werd heel defaitistisch en negatief gesproken over winkelen: het zou allemaal voorbij zijn. Alles zou e-commerce worden en de mensen zouden schrik hebben om nog in een winkel te komen. Dat blijkt allemaal niet waar. Winkelen is een essentieel onderdeel van onze cultuur en voor velen een van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding. Gisteren is bewezen dat je dat niet kan uitgommen en dat dat ook niet wenselijk is. De mens is een sociaal dier en heeft behoefte om andere mensen te zien. Ik heb maandag zelf een aantal van onze winkels bezocht en het viel me op hoe blij onze medewerkers waren dat ze weer aan de slag konden, maar ook dat ze heel content waren om elkaar nog eens te zien. Dat geldt ook voor de klanten: ook die zijn blij om nog eens iemand te zien, ook al is dat dan vanop een veilige afstand en met respect voor de maatregelen.”

Köpskam

Intussen is onze woordenschat uitgebreid met de term ‘koopschaamte’, een begrip dat net als ‘vliegschaamte’ uit Zweden is komen overwaaien. Door ‘köpskam’ zijn Zweden minder kleding gaan kopen, maar wel kwaliteitsvollere; ze zijn met andere woorden afgestapt van ‘fast fashion’. “Dat is een tendens, maar ik heb ook begrip voor mensen met een minder grote beurs die kiezen op basis van prijs”, zegt Torfs. “Ik heb in deze coronacrisis altijd gezegd ‘koop lokaal’ en veel mensen zijn me maandag komen vertellen dat ze dat hebben onthouden. Dat is misschien een van de conclusies die uit deze crisis kunnen trekken: mensen die zich terugplooien op de korte keten, hoevewinkels, het lokale, ook toerisme in eigen streek is een keuze die we nu maken. Ik ben wel op mijn hoede voor de komende dagen en zeker voor het weekend: als het wat warmer wordt, dan komt er wellicht nog meer volk. Maar we gaan dan dubbel zo voorzichtig zijn, werken met stewards en heel veel aandacht besteden aan de afstandsnormen. Maar ga gerust naar de winkel.”