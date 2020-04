Wouter Torfs weerlegt kritiek na ontslagronde door coronacrisis: “Niets doen zou pas onverantwoord zijn”

Wouter Torfs voorspelde een catastrofe als de winkels op 3 mei niet open mochten, maar ziet nu z’n 80 schoenenzaken nog dicht tot minstens 11 mei. Corona vreet meer dan de helft van de inkomsten weg en 24 medewerkers kregen zopas hun ontslag. “Dat is gruwelijk en daar heb ik nachten niet van geslapen. Maar zelfs de werkgever van het jaar moet moeilijke beslissingen nemen. Mijn bedrijf is in gevaar. Niets doen zou pas onverantwoord zijn.”

Als Wouter Torfs sprak, droeg hij jarenlang de blijde boodschap uit. Ondanks de opkomst van het internet met grote buitenlandse spelers en de moordende concurrentie in de sector liet de bevlogen CEO de keten die zijn grootvader ooit begon nog steeds opmerkelijk groeien. Het aantal winkels steeg de voorbije decennia van 25 naar 80 en de omzet ging in die periode bijna maal 20. Vandaag geen blijde boodschap: de kapitein staat nu aan het trillende stuur in de lelijkste orkaan die hij ooit zag. “De teleurstelling is groot nu blijkt dat onze winkels nog flink wat langer dicht blijven. Maar goed, door het lekken van die rapporten kreeg ik zelfs schrik dat ze de datum naar 18 mei zouden schuiven, dus is het deels nog een opluchting. Al blijft een vraag mij bezighouden: waarom?”

U krijgt geen uitleg waarom uw winkels nog een halve maand dicht moeten?

“Geen enkele. Het zou niet slim zijn om op dit moment daar de polemiek over aan te wakkeren, maar ik vind het… (wikt zijn woorden, red.) fascinerend als ik naar Nederland kijk. Daar kiezen ze voor een totaal andere aanpak, blijven alle winkels open en toch zie ik de gevolgen daarvan niet in de coronacijfers. Ligt dat aan de geografie van dat land? Ik betwijfel het. De bevolkingsdichtheid is in de driehoek tussen Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ook hoog. Maar goed, het heeft geen zin om daar over na te denken: wij richten ons nu op maandag 11 mei. Dat we nu eindelijk een datum hebben, vind ik wel goed.”

Die cijfers van de online verkoop hebben mij toch verbaasd, want in deze tijden nog 40 procent omzet behouden is heel belangrijk voor een bedrijf met meer dan 600 medewerkers.

Durft u daar echt op vertrouwen? Virologen vrezen een ander scenario als de cijfers tegenvallen.

“ Goh, daar ga ik nu toch niet meer vanuit. Ik ben een positieve mens. Nu nog bang afwachten of het wel zal mogen, dat zit niet in mijn aard. Die energie gebruiken we beter om te zorgen dat we zo veilig mogelijk weer opstarten. Wij waren al klaar, maar toch heb ik nog gebeld met de mensen van Brantano om af te spreken dat we elkaars maatregelen gaan bekijken en aanvullen waar nodig. Als het om de veiligheid gaat in de strijd tegen corona, is er geen concurrentie. Ik heb mijn medewerkers al gebrieft over wat we de volgende weken zullen doen. Natuurlijk komen er kuchschermen aan de kassa, zullen medewerkers mondmaskers dragen en is er handgel. Maar het gaat verder dan dat. Een schoenenwinkel is anders dan een kledingwinkel waar de klant via een uitgestippelde richting met zijn kleren naar het pashokje gaat, waar hij daarna wat hij niet koopt kan laten afgeven om te desinfecteren en weer weg te hangen. Als bij mij een klant zijn kind tien modellen sandalen in maat 28 wil laten passen, kan ik die sandalen geen dag wegzetten. We hebben daarom beslist dat klanten bij het binnenkomen handschoenen krijgen, dat schoenen enkel met sokken gepast worden en dat er in elke rayon maar één familie mag. Andere klanten moeten dan wachten. Onze medewerkers zullen controleren of die social distancing goed wordt opgevolgd. De speelhoek en de voetenscanmachine blijven gesloten.”

Zelfs als het veilig kan: heeft u enig idee of er klanten zullen opdagen?

“Wat dat betreft heb ik geen enkele indicatie en prent ik me ook niets in mijn hoofd: vandaag hebben mensen andere zaken aan hun hoofd dan schoenen kopen. Maar goed, kindervoetjes blijven ook in coronatijden groeien. Onze webshop heeft de voorbije maand zes keer zoveel verkocht dan een jaar geleden en houdt nu veertig procent van onze normale omzet op peil. Wij verkopen vooral kinder- en vrouwenschoenen. Mannen kopen geen nieuwe schoenen als de oude niet verslijten omdat ze in hun kot moeten blijven (lacht). Die cijfers van de online verkoop hebben mij toch verbaasd, want in deze tijden nog 40 procent omzet behouden is heel belangrijk voor een bedrijf met meer dan 600 medewerkers.”

Afgezien daarvan heeft u de voorbije week toch 24 medewerkers - 16 winkelmedewerkers en 8 personeelsleden op uw hoofdkantoor in Sint-Niklaas – ontslagen.

“ (zuchtend) Ja, en dat is vreselijk. Gruwelijk zelfs. Maar het zou pas fout en gevaarlijk management zijn om dat uit te stellen. Als zestig procent van mijn omzet wegvalt voor lange tijd – want ik denk niet dat wanneer we open gaan het allemaal snel weer goed komt – dan is mijn bedrijf in gevaar en moet ik handelen. Anders is dat de kortste weg naar het faillissement.”

Toch is het schrikken wanneer dit bij de tienvoudige ‘Werkgever van het jaar’ gebeurt. De socialistische vakbond verwijt u “de coronacrisis te misbruiken”. Door de technische werkloosheid hoeft u ook maar een deel van de ontslagvergoeding te betalen.

“Zelfs de ‘Werkgever van het jaar’ moet moeilijke beslissingen durven nemen. Ik ben bijlange niet de eerste die mensen ontslaat in deze crisis hoor. Dat ik nu zoveel aandacht krijg, is de prijs die ik betaal voor mijn transparantie. Ik heb een mail gestuurd naar al mijn personeelsleden om het helder uit te leggen en het is dankzij die communicatie dat het BBTK op de hoogte is geraakt, want zij hebben zelfs geen vertegenwoordiger in onze ondernemingsraad. Ik doe helemaal niets fout in dit verhaal. Als zestig procent van mijn omzet verdwijnt, kan ik niet rustig naar die cijfers blijven staren. Maar is dit pijnlijk? Uiteraard. Een deel van die mensen ken ik persoonlijk, want ik heb met hen goed samengewerkt op het hoofdkantoor. Van zo’n beslissing lig je nachten wakker.”