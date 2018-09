Wouter Torfs (60) op zoek naar opvolger als CEO van schoenenketen HR

11 september 2018

16u22

Bron: Belga 0 Economie Wouter Torfs, CEO van de gelijknamige schoenenketen, is de zoektocht gestart naar een opvolger. Die kan zowel van binnen als van buiten het bedrijf komen, aldus de 60-jarige Torfs.

Torfs is de derde generatie aan het hoofd van de schoenenretailer, die dit jaar zeventig jaar bestaat. Het bedrijf werd in 1948 opgericht door de grootouders van Wouter Torfs. Die nam in 1989 het roer over. Vandaag telt het bedrijf meer dan 75 winkels in Vlaanderen, en draait het een omzet van meer dan 140 miljoen euro. Daarvan is vijftien procent afkomstig van de webshop.

Wouter Torfs wil binnen vijf jaar de leiding over het bedrijf uit handen geven. Hij is al gestart met de zoektocht. Zijn opvolger kan zowel van buiten als van binnen het bedrijf komen. Verscheidene leden van de familie Torfs zijn immers actief binnen het bedrijf.