Wordt Aldi na 57 jaar herenigd? mvdb

15 februari 2018

18u48

Bron: De Tijd - Bloomberg 7 Economie Komt er na 57 jaar een einde aan de strikte scheiding tussen Aldi Nord en Aldi Süd? De Duitse supermarktconcerns lieten vandaag in een unieke gemeenschappelijke verklaring weten dat ze onderzoeken of ze in Duitsland voor de inkoop en marketing kunnen samenwerken.

Ze reageren zo op berichtgeving in het Duitse Managar Magazin. Volgens het financieel-economische tijdschrijft is de samenwerking een mogelijke eerste stap naar een eventuele hereniging van de twee Aldi's. In november vond er al een vergadering plaats met zestien topmanagers over de plannen. "Een fusie wordt niet overwogen", luidt het vandaag in een persverklaring.

De oprichters van Aldi (ALbrecht DIskont), de broers Karl en Theo Albrecht, kregen in 1961 ruzie over het al dan niet verkopen van sigaretten in hun winkels. Een opdeling leek in 1961 de enige oplossing waarbij de filialen ten zuiden van de rivier de Ruhr als Aldi Süd door het leven gingen. Aldi Nord verkoopt tabaksproducten en is onder de naam ALDI actief in ons land, de rest van West-Europa en Polen.

Aldi Süd

Aldi Süd is actief in het zuiden van Duitsland, Midden- en Oost-Europa, Groot-Brittannië en Ierland, en de Verenigde Staten. Enkel in het zuiden van Duitsland hebben de winkels Aldi Süd als naam, in alle andere landen heten ze gewoon ALDI.

De schatrijke broers zijn inmiddels beiden overleden. Theo (88) was eigenaar van Aldi Nord en overleed in 2010. Zijn twee jaar oudere broer Karl (94), de baas van Aldi Süd, overleed in 2014. Hun fortuin werd ondergebracht in twee verschillende stichtingen. De twee meden beiden alle publiciteit, er zijn niet veel foto's van hen bekend.

Aldi Nord heeft ongeveer 35.000 werknemers in dienst. Aldi Süd telt er 43.000. De supermarktconcerns benadrukken dat een samenwerking geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid.