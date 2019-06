Woonleningen historisch goedkoop Redactie

05 juni 2019

05u30 1 Economie De tarieven voor wie een woonkrediet afsluit, staan historisch laag. De gemiddelde vaste rente op 20 jaar is nu 1,73%. Het laagste tarief is zelfs 1,49%, voor een krediet op 20 jaar met een vaste rente. Dat meldt advieskantoor Immotheker. Al moeten klanten voor zo’n tarief wel minstens 20% zelf financieren en vaak ook een brand- en schuldsaldoverzekering afsluiten met de bank.

In sommige gevallen kan het zelfs nóg lager. Bij KBC bijvoorbeeld, zo stelt Spaargids.be, werd onlangs 1,28% voor een lening op 20 jaar met vaste rentevoet toegekend. De lage woonkrediettarieven zijn een gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank en de dalende marktrente. Toch blijft de gemiddelde aflossing van koppels ongeveer stabiel. Nu betalen ze 1.058 euro per maand, in 2007 was dat 1.010 euro. Toen bedroeg de gemiddelde hypotheekrente nog 4,6%.

