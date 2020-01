Winwinlening in de lift: kmo's lenen recordbedrag van 63 miljoen euro bij familie en vrienden jv

17 januari 2020

09u47

Bron: belga 2 Economie Kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen hebben vorig jaar via winwinleningen een recordbedrag van bijna 63 miljoen euro geleend bij vrienden en familie. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Met de winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om kleine en middelgrote ondernemingen een lening te verstrekken. Een particulier kan op die manier tot 50.000 euro lenen aan een Vlaamse kmo voor een maximale duurtijd van 8 jaar. De kredietgever krijgt een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5 procent op het openstaande kapitaal van de winwinlening. Een kmo kan tot 200.000 euro winwinleningen aangaan, met een maximum van 50.000 euro per kredietgever. In geval van een faillissement is er een overheidswaarborg van 30 procent.

In 2019 werd een recordbedrag aan winwinleningen aangegaan. Vrienden en familie leenden aan kmo's het afgelopen jaar voor 62,5 miljoen euro via 2.630 nieuwe projecten. In totaal zijn er vandaag 19.077 winwinleningen geregistreerd voor een totaalbedrag van bijna 479 miljoen euro.

Het gemiddelde bedrag per lening in 2019 ligt iets hoger dan de drie jaar voordien. Er werd gemiddeld 23.771 euro geleend. Iets meer dan de helft van de kmo's die een winwinlening hebben, zijn starters.