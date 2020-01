Wintersolden zijn gestart: handelaars verwachten dit weekend heleboel koopjesjagers ttr

03 januari 2020

18u58

Bron: belga 0 Economie De start van de wintersolden vandaag is door het regenachtige weer traag op gang gekomen. In Antwerpen speelde ook de staking van het openbaar vervoer een rol. Toch vrezen de handelaars niets. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen verwachten de handelaars een sterk soldenweekend.

Uit een rondvraag bij 241 kleding- en schoenenwinkels blijkt dat de omzet licht gedaald is met 1 procent ten opzichte van de eerste soldendag van 2019, meldt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Door het milde herfstweer en vooral ook de vele actiedagen voor de solden, hadden modedetailhandelaars nog 4 procent meer in de rekken dan vorig jaar. Vooral de typische winterartikelen zoals dikke pulls, warme winterjassen en laarzen zijn nog volop voorradig.

"Dat is slecht nieuws voor de handelaar, maar goed nieuws voor de consumenten die uit een uitgebreider gamma aan gesoldeerde kledingstukken of schoenen kunnen kiezen", aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.



Uit een rondvraag van andere organisaties blijkt juist een positief resultaat ten opzichte van de eerste soldendag van vorig jaar. Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhouder, en Unizo peilden in tegenstelling tot NSZ een positief resultaat van 5 procent meer omzet. Ook uit een rondvraag van Comeos, de handelsfederatie die de Belgische ketens vertegenwoordigt blijkt een positief resultaat. De federatie noteerde een stijging van 17,7 procent.

Uit onderzoek dat NSZ voor de solden afnam, bleek nog dat bijna de helft van de kleding- en schoenenwinkels gelijkaardige solden verwachten als vorig jaar. Zes op de tien handelaars wil de solden wel later laten beginnen: liefst begin februari voor de wintersolden en begin augustus voor de zomersolden.

Volgens de woordvoerder van NSZ verwachten de meeste handelaars dat dit weekend nog heel wat consumenten op koopjesjacht zullen trekken. Ook zondag zijn heel wat winkels open. De solden lopen tot 31 januari.