Winst op Wall Street dankzij techbedrijven 03u00 1 AFP Economie De Amerikaanse effectenbeurzen zijn gisteren met winst gesloten. Beleggers verwerkten weer een flinke reeks bedrijfsresultaten van onder meer enkele giganten uit de technologiesector. Verder stonden energiebedrijven en winkelketens in de schijnwerpers en deden beter dan verwachte groeicijfers over de Amerikaanse economie het algemene beurssentiment goed.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 0,1 procent op 23.434,19 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,8 procent bij op 2581,07 punten en technologie-index Nasdaq ging 2,2 procent omhoog naar 6701,26 punten.



Chipmaker Intel (plus 7,4 procent), webwinkelreus Amazon (plus 13,2 procent), Google-moederbedrijf Alphabet (plus 4,8 procent) en softwarebedrijf Microsoft (plus 6,4 procent) lieten alle vier sterke resultaten zien. Apple stond in de belangstelling vanwege de verkoop van zijn nieuwe iPhone X, waarnaar de vraag groter was dan verwacht, en won 3,6 procent. Tesla had dan weer te lijden onder nieuwe berichten over productieproblemen. De maker van elektrische auto's, zonnepanelen en batterijen verloor 1,6 procent.



ExxonMobil overtreft verwachtingen

Oliebedrijf ExxonMobil (plus 0,3 procent) overtrof met zijn omzet en winst de verwachtingen van analisten ruimschoots. Branchegenoot Chevron maakte ook meer winst, maar beleggers waren niet onder de indruk en zetten het aandeel ruim 4 procent lager.



Verfmaker Axalta won 17 procent na geruchten dat het Nederlandse AkzoNobel met de Amerikanen wil praten over een fusie. Tussentijds werd de handel even stilgelegd.

Warenhuisketens deden het slecht

Een winstwaarschuwing zette warenhuisketen J.C. Penney bijna 15 procent terug. Andere warenhuisketens als Kohl's, Macy's, Sears en Nordstrom deelden mee in de malaise en verloren tot 7,8 procent procent. Winkels als Target (min 2,8 procent) en Wal-Mart (min 0,5 procent) speelden ook terrein kwijt.



Speelgoedfabrikant Mattel maakte een koersval van een kleine 9 procent. De maker van Barbies leed het afgelopen kwartaal onder het faillissement van speelgoedwinkelketen Toys 'R' us en kondigde kostenbesparingen aan.



De euro was 1,1600 dollar waard, tegen 1,1580 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 53,97 dollar. Brentolie won 1,9 procent en was 60,42 dollar waard. Sinds juli 2015 stond de Brentolie niet meer boven de 60 dollar.

