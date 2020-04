Winst Goldman Sachs gehalveerd AW

15 april 2020

14u57

Bron: Belga 0 Economie Goldman Sachs heeft in het eerste kwartaal maar half zoveel winst gemaakt als vorig jaar. De zakenbank genereerde minder inkomsten uit financieel advies en moest meer geld opzij zetten voor wanbetalingen door de coronapandemie.

De nettowinst kwam uit op 1,1 miljard dollar (1 miljard euro), tegen 2,2 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.



De buffer voor wanbetalingen is wel ruim vier keer groter dan vorig jaar, tot 937 miljoen dollar. Goldman Sachs verwees naar onzekerheid over kredieten aan energiebedrijven die onder druk staan, en naar de impact van Covid-19 in het algemeen.