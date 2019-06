Winkels kondigen sluiting aan om belang van ‘winkelhieren’ in de verf te zetten LB

12 juni 2019

12u38 24 Economie Vijf iconische winkels in Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven kondigen met stickers op hun uitstalraam aan dat ze stoppen. ‘Wij stoppen, bedankt voor alle jaren’: die boodschap zorgde voor een golf van verbazing en teleurstelling op sociale media. Het betreft echter de start van een campagne van zelfstandigenorganisatie Unizo, die op het belang van ‘winkelhieren’ hamert: we shoppen te vaak online bij buitenlandse webgiganten, en doen zo de eigen economie en welvaart tekort.

Boekhandel Paard van Troje in Gent, kledingzaak La Bottega in Hasselt, bakkerij Goossens in Antwerpen, slagerij Rondou in Leuven en kledingzaak Brooklyn in Kortrijk: allemaal kondigen ze aan te stoppen. Niet dus, maar het schokeffect heeft wel mooi de sociale media bereikt en dat was de bedoeling.

Tewerkstelling, belastingen

Unizo-woordvoerder Filip Horemans: “Het is een wake-upcall voor de consument. De omzet van de retail, zeg maar de bakstenen winkel, daalt systematisch omdat we steeds vaker aankopen doen in het buitenland, online of in grenswinkels. Dat geld stroomt niet terug naar onze economie en dat heeft gevolgen op het vlak van tewerkstelling, belastingen en de leegstand van winkelpanden. Nee, deze bewustmakingscampagne is niet gericht tegen webwinkels, maar er is een verschil tussen aankopen in de webwinkel van bijvoorbeeld La Bottega en aankopen die uit een distributiecentrum in het buitenland komen. Mensen mogen niet verrast zijn dat winkels in hun stad of dorp sluiten als ze er zelf al jaren niet meer komen.”

Unizo berekende dat indien elk gezin in België 100 euro extra op jaarbasis zou besteden in eigen land, dat 1.785 extra jobs zou opleveren in de Belgische detailhandel. Mocht elk huishouden dagelijks 2 euro extra besteden bij een lokale handelaar, dan kan dit leiden tot 13.035 extra jobs in de detailhandel op jaarbasis. Unizo wijst de consument er voorts op dat lokale ondernemers, in tegenstelling tot onlinewinkels zoals Amazon, ook hier belastingen betalen, het verenigingsleven ondersteunen, voor sfeer en dynamiek in steden zorgen en een persoonlijke service bieden. Bovendien heeft lokaal winkelen minder negatieve impact op klimaat en mobiliteit. Daarnaast, zo stelt Unizo, zwengelt de detailhandel de horeca, het toerisme, cultuur en recreatie aan.

Weldra worden al die verontruste klanten overigens gerustgesteld, want de alarmerende stickers worden vervangen door ‘Wij stoppen nog lang niet. Bedankt voor alle jaren dat jij al winkelhiert. Koop bewust bij ondernemers van hier.’

Enkele opmerkelijke cijfers en vaststellingen:

* In Vlaanderen waren er begin dit jaar 1.061 winkels minder dan begin 2018. Het gaat om een daling van -2,3%.

* De sectoren van de zelfstandige voedingsspeciaalzaken, kleding en mode, vrije tijd (sport en hobby) en bruin- en witgoed (electro) stonden de jongste tien jaar het zwaarst onder druk.

* 69% van de Belgen die in 2018 online iets kocht heeft dat gedaan bij een niet-Belgische aanbieder, terwijl het gemiddelde voor de Eurozone 49% is.

* 77% van de Belgen die vorig jaar online iets heeft aangekocht voor privaat gebruik deed dat van nationale verkopers, terwijl het gemiddelde voor de Eurozone op 86% ligt.

* Ongeveer 8% van de winkeluitgaven van de Belgen gaan naar buitenlandse winkels. In totaal gaat het over 8 miljard euro per jaar: 5,5 miljard gaat via online kanalen naar het buitenland, 2,5 miljard euro via fysieke grensaankopen. Meer info over de campagne vind je hier.