Winkelketen CASA vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

09 juni 2020

17u57

Bron: Belga 0 Economie CASA vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan. De winkelketen wil zo “haar toekomst veiligstellen”.

Ook CASA, een interieur- en decoratieketen, verwijst naar de coronacrisis. De Covid-19-pandemie heeft het ingezette herstel doorkruist dat was ingezet na een strategisch plan uit 2017.

“CASA heeft nu een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie ingediend. Die moet het bedrijf de nodige ademruimte bieden om de continuïteit van haar activiteiten opnieuw veilig te stellen”, klinkt het. De keten wil zo met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

“Stevige impact”

Volgens het businessplan van 2017 was er nog een verlies voorzien in 2020 en 2021. Maar toen kwam corona. De keten was 2020 gestart met een 10 procent hogere omzet, maar de pandemie heeft een “stevige impact gehad”. “De 500 winkels dienden in de verschillende landen noodgedwongen tijdelijk de deuren te sluiten waardoor de omzet is stilgevallen. De impact op de kasstromen en de liquiditeitspositie van CASA was dramatisch.”

Omdat ondertussen de kosten doorliepen, bleek snel dat de continuïteit in het gedrang kwam. Daarom is een “aanzienlijke herschikking van de uitstaande schuld vereist”. Het bedrijf heeft er alle vertrouwen in dat het via een gerechtelijke reorganisatie de toekomst van de activiteiten kan waarborgen.

CASA telt een 500-tal winkels in acht landen. De keten van Belgische komaf is naast België ook actief in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Portugal, Italië en Spanje. De groep telde in 2019 ruim 3.100 medewerkers.

