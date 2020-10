Winkelcentra smeken in open brief om bezoekers IB

14 oktober 2020

06u09

Belgen moeten weer meer fysiek gaan winkelen, of anders dreigen veel winkels te verdwijnen. Dat zegt de sectorfederatie van de winkelcentra en retailparken BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers) vandaag in een open brief. "Durf ook nu te genieten van een gezellige winkeluitstap", luidt het. "Maar doe het slim én verantwoord. Alleen of met mensen uit je bubbel. En uiteraard met mondmasker."

Door de coronapandemie moesten winkels wekenlang dicht en sinds de heropening komen er minder mensen over de vloer, uit angst voor het virus of door de beperkende maatregelen. Zo telden de 24 grootste winkelcentra 28 procent minder bezoekers in juli dan in dezelfde maand een jaar eerder, 11 procent minder in soldenmaand augustus en 15 procent minder in september.

Boost voor e-commerce

Tegelijk heeft de e-commerce een enorme boost gekregen en dat begrijpt BLSC ook. "Je producten online bestellen en aan je voordeur laten leveren, is niet alleen heel eenvoudig, het geeft je vanzelfsprekend ook een extra gevoel van veiligheid", klinkt het.

Maar dat succes heeft ook een keerzijde. "Verschillende grote merken kondigen aan dat ze winkels moeten sluiten, dat er jobs op de helling staan of dat ze groeiplannen noodgedwongen moeten terugschroeven", zegt BLSC. "Velen onder ons - en dan vooral de kleinere handelaars, innovatieve winkels of de starters - hebben het water aan de lippen."

Daarom roept de organisatie mensen op om weer meer te gaan winkelen. "Durf ook nu genieten van een gezellige winkeluitstap", klinkt het. "Want de harde waarheid is dat veel van je favoriete winkels verdwenen kunnen zijn tegen dat we uit deze crisis zijn."

“Voorzichtig en verantwoordelijk shoppen”

Het blijft daarbij wel enorm belangrijk om "de nodige voorzichtigheid, burgerzin en verantwoordelijkheid" aan de dag te leggen. "Natuurlijk zijn we ons goed bewust dat de coronacijfers opnieuw stijgende zijn. De maatregelen zijn terecht verstrengd en we moeten hier als land en als maatschappij zo snel mogelijk proberen doorkomen", zegt BLCS.

Om consumenten te motiveren om weer meer fysiek te winkelen, lanceert BLCS nu de "Shop & Win"-campagne. In 2.891 deelnemende winkels in meer dan zestig winkelcentra en retailparken worden vanaf zaterdag gedurende drie weken vouchers uitgereikt waarmee een prijzenpakket valt te winnen.