Wilmès na videocall Europese leiders over relanceplan: "Tijd is geld, tijd is geloofwaardigheid" ADN

19 juni 2020

17u28

Bron: Belga 0 Economie De Belgische premier Sophie Wilmès heeft vrijdag na afloop van een videoconferentie van de Europese staatshoofden en regeringsleiders aangedrongen op een snel akkoord over een Europees relanceplan. "Time is money, time is credibility", betoogde Wilmès.

Wilmès en de 26 andere staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie wisselden vrijdag een eerste keer van gedachten over de voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuwe meerjarenbegroting en een uitzonderlijk relancefonds van 750 miljard euro. Voor de financiering van dat fonds wil de Commissie gaan lenen op de kapitaalmarkten.

Toenadering

Wilmès stelde "een brede steun voor het pakket en de architectuur van het pakket" van de Commissie vast. Ook was de sfeer volgens haar veel positiever en verzoenender dan in februari, toen de leiders in pre-coronatijden diep verdeeld vertrokken uit Brussel na een mislukte top over de meerjarenbegroting voor de periode van 2021 tot 2027.



Voor Wilmès is het noodzakelijk dat er in juli een akkoord wordt bereikt. "Er waren in februari twee grote kampen die het niet eens raakten. (...) Vandaag is er een toenadering over het feit dat we snel moeten reageren op de economische crisis. (...) De opmerkingen van iedereen volgen nog steeds dezelfde lijn, maar ik voel geen polarisering meer zoals in februari het geval was", aldus Wilmès.

Brexit

Tijdens de videoconferentie hamerde Wilmès erop dat de gevolgen van de brexit in rekening moeten worden gebracht in de meerjarenbegroting en het herstelplan. "We vinden nergens specifieke instrumenten voor brexit. We weten dat België zeer hard getroffen zal worden, tot 2,4 procent van het bnp", zei de premier, die de steun kreeg van Ierland.

Toewijzing fondsen

België dringt ook aan op een herziening van de criteria voor de toewijzing van de fondsen. Eerder dan rekening te houden met de werkloosheidscijfers voor de coronacrisis, wil Wilmès "een meer dynamische benadering". "Indien de criteria enkel ex ante zijn, dan begrijpen wij moeilijk hoe ze de gevolgen van de crisis weerspiegelen en stroken met de realiteit", aldus de eerste minister.

De Europese Commissie blijft haar verdeelsleutel verdedigen. Ze beloofde wel meer transparantie, maar een echt engagement om de criteria te herbekijken bleef uit. Dat gold ook voor de impact van het Britse vertrek uit de Europese douane-unie en eenheidsmarkt eind dit jaar. "Maar mijn overtuiging is groot ten aanzien van de brexit", beklemtoonde Wilmès. "Ik vraag geen voorkeursbehandeling, maar ik wil dat brexit as such behandeld wordt.”

Iets meer dan vijf miljard euro subsidies voor België

Uit het herstelfonds zou België volgens werkdocumenten van de Commissie iets meer dan vijf miljard euro subsidies kunnen putten. De grootste happen (respectievelijk 173 en 140 miljard euro) gaan naar Italië en Spanje, twee landen die zwaar getroffen zijn door de crisis en voor wie de zwaar getroffen toeristische sector een belangrijke inkomstenbron is.

