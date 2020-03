Wilmès na kritiek van vakbonden: “Niet de bedoeling om openingsuren zonder overleg te verlengen” SPS

25 maart 2020

11u55

Bron: Belga 0 Economie Het artikel in het ministerieel besluit over de openingsuren van voedingswinkels dient om alle bestaande situaties te dekken, niet om de openingstijden zonder overleg te verlengen. Dat benadrukt premier Sophie Wilmès (MR) via Twitter. De eerste minister belooft dat het besluit vrijdag in die zin zal worden verduidelijkt.

Het MB voorziet dat voedingswinkels de deuren mogen openen van 7 tot 22 uur. Volgens de wet is dat van 8 tot 20 uur, behalve op vrijdag of aan de vooravond van een feestdag. Dan is een verlenging tot 21 uur toegelaten.

Het artikel veroorzaakte nervositeit in vakbondskringen. Daar wees men op de grote inspanningen die het personeel in de winkels vandaag al levert. Bovendien rees ongerustheid over het aanwenden van de coronacrisis om de wetgeving aan te passen. Bij handelsfederatie Comeos suste men gisteren al de gemoederen. "Langere openingstijden zijn vandaag totaal niet aan de orde. Er ligt helemaal niks op tafel", luidde het.

Ongewilde maatregel

ABVV-voorzitter Robert Verteneuil had het vanochtend over een "provocatie". "De werkgeversorganisaties hebben gezegd dat ze echt niet de bedoeling hebben die maatregel aan te wenden. We vragen ons dus af waarom hij werd genomen. Het is een maatregel die niemand wil", aldus de socialistische vakbondsvoorzitter.

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) benadrukte gisteren al dat de uitbreiding van de openingsuren geen verplichting inhoudt. Om elke onduidelijkheid uit de wereld te helpen, kondigt premier Wilmès voor vrijdag dus een verduidelijking aan.

