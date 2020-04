Wie tijdelijk werkloos was in maart moet in april geen nieuwe aanvraag meer indienen ADN

20 april 2020

17u15

Bron: Belga 1 Economie Werknemers die al tijdelijk werkloos waren in maart, moeten geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid meer indienen in april bij de Hulpkas of bij hun vakbond.

Dat meldt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) maandag. De werkgever verlengt de tijdelijke werkloosheid met een elektronische aangifte.



Wie nog geen uitkering kreeg voor maart, kijkt best eens na of hij of zij wel een uitkeringsaanvraag heeft ingediend bij de uitbetalingsinstelling. Daarvoor kan het formulier C3.2-Werknemer-Corona gebruikt worden, dat te vinden is op de website van de uitbetalingsinstelling.