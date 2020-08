Wie betaalt coronafactuur? “Echt rijken zijn niet meer aan hogere belastingstarieven onderworpen en genieten meer van fiscale uitzonderingen”

Betalen rijke mensen effectief minder belastingen, en zouden zij dus de coronamaatregelen moeten financieren? Het is een vraag die zich volgens Michel Maus, fiscaal expert in ons geldpanel , niet zomaar laat beantwoorden. Hij gaat in op de belastingen waar zelfs de superrijken in ons land niet aan kunnen ontsnappen en stelt vast dat er enkele scheeftrekkingen zijn in de regels. “Zo zijn fiscale uitzonderingen in een aantal gevallen zeer voordelig voor de rijksten van de samenleving.”

De coronacrisis zorgde de afgelopen maanden al voor veel discussies. Die gaan niet enkel over volksgezondheid en beschermingsmaatregelen, ook onze staatsstructuur en onze fiscaliteit worden hier en daar openlijk in vraag gesteld. De maatschappelijke vragen die we ons nu stellen, hebben een internationaal karakter. Zo is er ook toenemende internationale druk naar meer fiscale rechtvaardigheid. Dat valt niet zomaar uit de lucht: we weten dat (technologische) bedrijven als Amazon, Facebook en Microsoft, en dus ook de superrijken erachter, gouden zaken doen tijdens deze crisis. Ook bij ons zijn de vermogens van bijvoorbeeld de familie Colruyt en van ondernemer Marc Coucke in waarde gegroeid tijdens de coronacrisis. Op zich is daar niets mis mee, maar het staat wel in schril contrast met de malaise in andere delen van onze economie en met de catastrofale effecten op onze tewerkstelling.

Omdat iedereen nu stilaan beseft dat de coronafactuur op een of andere manier toch gefinancierd zal moeten worden, is het een logische reactie dat we eerst naar de ‘rijken’ kijken

Omdat iedereen nu stilaan beseft dat de coronafactuur op een of andere manier toch gefinancierd zal moeten worden, is het een logische reactie dat we eerst naar de ‘rijken’ kijken voor die financiering. Net als in het buitenland gaan er ook bij ons hoe langer hoe meer stemmen op om een ‘rijkentaks’ in te voeren om het budgettaire tekort in ons land enigszins op te vangen. Het uitgangspunt is daarbij vaak dat ‘de rijken’ sowieso te weinig belasting betalen. De vraag is: klopt dat wel? Betalen rijke mensen effectief minder belastingen? Het probleem is dat die vraag zich niet zo gemakkelijk laat beantwoorden.

Dezelfde fiscale regels

De allerrijksten in ons land zijn namelijk aan dezelfde fiscale regels onderworpen als u en ik. Dus:

* Op hun inkomen boven de 40.480 euro betalen ze ook 50% personenbelasting.

* Ze betalen ook 30% roerende voorheffing als ze dividenden van een vennootschap ontvangen.

* Ze betalen 10% registratierechten in het Vlaams Gewest en 12,5% in het Brussels en het Waals Gewest als ze een opbrengsteigendom kopen.

* Hun erfgenamen in rechte lijn betalen op het stuk van de erfenis boven 250.000 euro 27% erfbelasting in het Vlaams Gewest en 30% boven 500.000 euro in het Waals en het Brussels Gewest.

In 1919, toen de Inkomstenbelastingen werden ingevoerd, koos de wetgever ervoor om het inkomen in schijven te belasten, waarbij per schijf hogere tarieven werden toegepast. Op die manier wou men wie meer inkomen had verkregen, meer belasting laten betalen

Sterkste schouders, zwaarste lasten?

Als dezelfde regels van toepassing zijn op Jan Modaal als op de allerrijksten, wat is dan het probleem?

1. Hoogste belastingtarief

Om te beginnen is er het gebrek aan progressiviteit van de belasting. In 1919, toen de Inkomstenbelastingen werden ingevoerd, koos de wetgever ervoor om het inkomen in schijven te belasten, waarbij per schijf hogere tarieven werden toegepast. Op die manier wou men wie meer inkomen had verkregen, meer belasting laten betalen. Dus: sterkste schouders, zwaarste lasten.

In 1919 was het hoogste tarief 27,3%. Het werd toegepast op het inkomen boven de 1.000.000 Belgische frank. Omgerekend naar nu zou dat betekenen dat het hoogste tarief van toepassing is op het inkomen boven de 1.502.000 euro. Vandaag is het echter volledig anders: men zit al aan het toptarief van 50% vanaf 40.480 euro. Daar waar vroeger de echt rijken aan hogere belastingtarieven werden onderworpen, is dat nu niet meer het geval.

2. Fiscale uitzonderingen

Een tweede aspect van het probleem is het systeem van de fiscale uitzonderingen. In een aantal gevallen zijn die zeer voordelig voor de rijksten van de samenleving. Zo zijn meerwaarden op aandelen in België in beginsel nog steeds belastingvrij. Ja, die vrijstelling geldt ook wel voor Jan Modaal als die wat aandelen verkoopt, maar in de praktijk is het financieel gewin van die vrijstelling toch duidelijk in het voordeel van de zakenfamilies in dit land.

Een ander voorbeeld: het fiscale gunstregime voor het schenken of erven van familiale ondernemingen. Wie in het Vlaams Gewest een woning erft van 300.000 euro, zal daar 33.000 euro erfbelasting op moeten betalen. Erft iemand een familiale onderneming met een waarde van 1.100.000 euro, dan betaalt die... ook 33.000 euro.

Wie een hoog inkomen heeft en geen 50% personenbelasting wil betalen, kan via allerlei fiscale constructies met vennootschappen zijn of haar belastingdruk gaan temperen

3. Fiscale constructies

En dan is er nog de fiscale planning. Wie een hoog inkomen heeft en geen 50% personenbelasting wil betalen, kan via allerlei fiscale constructies met vennootschappen zijn of haar belastingdruk temperen. Opnieuw: strikt genomen kan en mag Jan Modaal dit ook, maar fiscale bijstand is nu eenmaal meer ingeburgerd bij vermogende families. Ook hier schuilt een maatschappelijke scheeftrekking.

Is het dus gerechtvaardigd om rijken dus na corona meer belasting te laten betalen? Het antwoord is aan de politiek.

