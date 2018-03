Weten wat collega's en bazen verdienen, werkt dat echt prettiger? Open salariscultuur nu nog vooral voor creatieve start-ups De Volkskrant

27 maart 2018

13u10

Bron: Jolan Douwes 0

In het wereldje van de creatieve start-ups begint het al bon ton te worden: openheid over alle salarissen. Scheelt in de scheve ogen. Misschien is het ook een goed idee voor andere sectoren.

Het Nederlandse tv-programma Wat verdien je? maakt niet voor niets de tongen los: de hoogte van het salaris wordt misschien wel een van de laatste taboes genoemd. Werknemers zijn vaak verongelijkt als collega's meer krijgen dan zij. Maar ze zullen er niet gauw naar vragen. En als iemands salaris in de openbaarheid komt, heeft iedereen er wel een oordeel over. Wie er moeite voor doet, kan in de cao's vinden hoe hoog de functiewaardering is in allerlei sectoren. Maar elke salarisschaal bestaat uit verschillende treden, zogenoemde periodieken, waardoor er tussen collega's met een vergelijkbare functie toch beloningsverschillen kunnen bestaan.

Creatief strategiebureau Fronteer in Amsterdam besloot begin dit jaar de salarissen voor zijn medewerkers open te gooien. "Wij willen vooruitstrevendheid uitademen en onze klanten aanzetten tot vernieuwing", zegt mede-eigenaar Hein van Es. "Dus willen we laten zien dat we zelf ook iets durven. Een transparant salarissysteem is voor iedereen spannend, maar we geloven dat het tot iets goeds leidt."

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN