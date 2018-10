Westerse beurzen gaan onderuit uit vrees voor vertraging economische groei sam

10 oktober 2018

18u24

Bron: belga 0 Economie De Westerse beurzen gaan vandaag collectief in het rood. De Bel20-index daalde 2,13 procent tot 3.575,34 punten. De beleggers vrezen een wereldwijde vertraging van de economische groei.

Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de beursbarometer eindigden er zeventien met verlies. Bij vier ervan liep de malus zelfs op tot meer dan 4,50 procent: Solvay (-5,82 procent tot 108,45 euro), Umicore (-5,77 procent tot 40,82 euro), argenx (-5,58 procent tot 57,50 euro) en Engie (-4,96 procent tot 12,18 euro). Bij deze laatste moet wel het knippen van een coupon van 0,375 euro in rekening worden gebracht.

Op de tweede rij waren de grootste verliezen voor Mithra (-9,34 procent tot 23,30 euro), Campine (-8,54 procent tot 30,00 euro) en Viohalco (-5,66 procent tot 2,50 euro).

Winnaars

Toch waren er ook winnaars. Proximus zette zijn opmars van de voorbije dagen verder en sloot 3,66 procent hoger af op 22,07 euro. De telecomwaarde geniet nog steeds van een koopadvies van JP Morgan.

ING volgde met een klim van 1,09 procent tot 10,96 euro. De financiële titel kreeg een sterk koopadvies van Goldman Sachs, ook al verlaagde dat het koersdoel van 16,50 euro naar 16 euro.

Bij de kleinere waarden blonken vooral Cenery (+9,16 procent tot 1,17 euro) en Smartphoto (+3,45 procent tot 13,50 euro) uit.

Home Invest Belgium verdapperde 1,15 procent tot 88,00 euro. De investeerder in residentieel vastgoed trok Sven Janssens aan als nieuwe topman. Hij komt over van Leasinvest Real Estate (-0,24 procent tot 84,80 euro), waar hij operationeel directeur was.

Qrf dikte nog 0,64 procent aan tot 15,80 euro. De investeerder in winkelvastgoed verkocht vier winkels voor in totaal 7,3 miljoen euro. De verkoopprijs lag boven de schattingswaarde. Met de opbrengst wordt de schuldenlast verlaagd.