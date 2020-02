West-Vlaamse stenenfabrikant Olivier Bricks tekent wél present op Batibouw: “Plaats bij uitstek om nieuwigheden aan het grote publiek te tonen en te testen” TMA

10 februari 2020

19u30 0 Economie Vorige week schreven we in de krant dat de vier grootste baksteenproducenten van ons land dit jaar verstek geven op Batibouw . Wie wel present tekent in hal 5, en dit jaar met een gloednieuwe en grotere stand, is Olivier Bricks. De West-Vlaamse fabrikant van gevelstenen neemt al meer dan 35 jaar deel aan Batibouw en belooft voor de editie 2020 opnieuw enkele verrassende nieuwigheden.

“Batibouw is en blijft voor Olivier Bricks een absolute must. Het is de plaats bij uitstek om nieuwigheden aan het grote publiek te tonen en te testen. Batibouw is wat ons betreft de noodzakelijke schakel tussen fabrikant en bouwer. Hier kunnen (ver)bouwers op korte tijd volledig en efficiënt worden geïnformeerd over het totale assortiment materialen. Voorwaarde is natuurlijk dat ook alle relevante spelers aanwezig zijn. Het is de taak van de fabrikant om daar haar verantwoordelijkheid in te nemen.”

Belgen hebben een baksteen in de maag. “Wegblijven op Batibouw met bakstenen is vaandelvlucht plegen! En dit tegenover de vele duizenden bouwers die recht hebben op een volledige overzicht van wat er allemaal bestaat. Wij zijn geen multinational, maar een oerdegelijke familiale KMO met Belgische roots en een lange traditie en respecteren dan ook onze thuismarkt voor de volle 100%”, besluit managing director Frederik Ardies.