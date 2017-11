Werknemersvertrouwen volgt verbetering arbeidsmarkt niet jv

Bron: belga 0 ANP Economie Ondanks betere arbeidsmarktprestaties bevindt het werknemersvertrouwen zich nog bijlange na niet op het niveau van tijdens de vorige hoogconjunctuur in 2007.

Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener Randstad bij 485 respondenten (foutenmarge van 3 procent). Het achterblijven van het werknemersvertrouwen heeft als mogelijk effect dat de vrijwillige mobiliteit van werknemers wordt afgeremd, zegt Randstad.

Volgens Randstad blijkt het vertrouwen verrassend laag. Het aandeel optimisten (zij die de arbeidsmarkt gunstig of heel gunstig vinden om werk te vinden of om van werk te veranderen) ligt amper hoger dan het aandeel pessimisten, klinkt het. Zowat 44 procent vindt de arbeidsmarkt gunstig of heel gunstig, 39 procent schat de kansen op de arbeidsmarkt ongunstig of heel ongunstig in.

Op dit ogenblik bedraagt de werkloosheidsgraad in België 7,2 procent. Dat is lager dan in 2007, toen het 7,5 procent was. "Dan valt logischerwijs te verwachten dat het werknemersvertrouwen vandaag het niveau van 2007 evenaart. Vreemd genoeg ligt het aandeel optimisten maar liefst 9 procentpunten lager dan toen", aldus Randstad. "Dit suggereert dat werknemers en werkzoekenden structureel -los van de economische conjunctuur- onzekerder zijn geworden over hun positie op de arbeidsmarkt." Randstad ziet een mogelijke verklaring bij de globalisering en digitalisering/robotisering, waardoor werknemers vrezen dat een deel van de beschikbare jobs zal verdwijnen.

Vrouwen blijken veel pessimistischer dan mannen, en Franstaligen veel pessimistischer dan Nederlandstaligen.