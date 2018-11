Werknemers Ter Beke vrijdagochtend opnieuw aan de slag KVE

29 november 2018

19u12

Bron: Belga 0 Economie Het werk bij voedingsproducent Ter Beke in Marche-en-Famenne wordt vrijdagochtend hernomen, zo is vernomen bij een vakbondsvertegenwoordiger. Een stakingspost blokkeerde sinds donderdagochtend de toegang tot de site.

"We zijn tot een hele reeks akkoord gekomen, die nu moeten worden geformaliseerd", aldus Bernard Van Wynsberghe van de christelijke vakbond, na een ontmoeting met de directie. "Het werk herneemt vrijdagochtend. Onze bezorgdheden draaiden om de werkreorganisatie."

De werknemers waren beducht voor de herziening van een aantal verworvenheden, zoals de cumul van anciënniteitsdagen of de weekplanning. Ook de werkomstandigheden vormden een bron van ongerustheid.

In het reorganisatieplan is voorzien dat twee lijnen worden geschrapt, die als overbodig worden beschouwd. De betrokken productie wordt dan overgeheveld naar de site van Wanze en naar andere lijnen in Marche, via nachtwerk.

Ter Beke stelt ongeveer 300 mensen te werk op de site in Marche-en-Famenne.