Werknemers op woensdagvoormiddag het meest productief

11 juni 2018

Bron: Belga 1 Economie Werknemers zijn naar eigen zeggen het meest productief op woensdagvoormiddag en het minst op vrijdagnamiddag. Op woensdagvoormiddag geven ze zichzelf een productiviteitsscore van 7,8 op 10, op vrijdagnamiddag is dat maar 6,6. Namiddagen zijn gemiddeld minder productief dan de voormiddagen, zo blijkt uit een bevraging van hr-bedrijf Randstad bij 1.850 personen.



Werknemers starten de werkweek gemiddeld minder productief met een score van 6,9 (op schaal van 1 tot 10) op maandagvoormiddag. In de namiddag gaat het al een beetje beter, maar met een score van 7 blijft de productiviteit duidelijk onder het algemeen weekgemiddelde. De maandag is de enige dag waar de productiviteit in de namiddag iets hoger ligt dan in de voormiddag. De andere dagen gaat de productiviteit er telkens op achteruit.



Dinsdagvoormiddag (7,7) is het op één na productiefste moment van de week, maar de namiddag is dat een stuk minder (7,3). Het verval is het grootste op vrijdag. In de voormiddag halen we 7,5, maar in de namiddag zakt de productiviteit naar 6,6, afgetekend de laagste score.



Vrouwen zijn elke dag van de week productiever dan mannen in de voormiddag, maar telkens minder productief in de namiddag. Vrouwen halen zowel de hoogste als de laagste gemiddelde scores: 8 op woensdagmorgen en 6,4 op vrijdagnamiddag.



De scores van de arbeiders variëren op weekbasis het minst: hoogste score woensdagvoormiddag 7,6 en laagste score maandag 6,8. Bij kaderleden is het verschil veel groter: hoogste score woensdag- en donderdagvoormiddag 8,1 en 6,8 als laagste score vrijdagnamiddag. Bedienden nemen een tussenpositie in met uitzondering op vrijdagnamiddag. Dan halen ze de laagste score (6,5).



Jongeren zijn het minst productief op maandagvoormiddag (5,8). Ze hebben geen last van een namiddagdip, met een kleine uitzondering op vrijdagnamiddag. De 40-plussers zien zichzelf als het meest productief, maar hebben wel meer dan de andere leeftijdsgroepen last van de namiddagdip.