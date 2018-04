Werknemers Lidl spuwen hun gal: "Ik leg dagelijks soms tot 15 kilometer te voet af tussen de winkelrekken" HA

27 april 2018

15u05

Bron: Belga, RTBF 6 Economie Bij supermarktketen Lidl wordt er nu al drie dagen gestaakt. Gisteren bleven zowat 140 winkels dicht, vandaag sloot een 100-tal vestigingen de deuren. De reden? Het personeel is de te hoge werkdruk beu. Misnoegde Lidl-werknemers uitten hun ongenoegen aan RTBF. De directie en vakbonden houden deze namiddag een verzoeningsoverleg.

Bij de Duitse supermarktketen, die in ons land circa 300 vestigingen heeft, werken zo'n 7.500 mensen, maar velen zijn niet tevreden. De lijst met klachten is lang. Zo hekelt een werknemer, die zeven jaar voor Lidl werkt, dat hij pas twee weken op voorhand zijn uurrooster kent. Op maandag komt hij maar te weten in welke winkel hij de dag erna zal moeten werken. De arbeider maakt deel uit van één van de zogenoemde vliegende teams van Lidl, die versterking bieden aan filialen waar personeelsleden zijn uitgevallen door ziekte of andere redenen.

Tot op de minuut

De getuigen hebben geen slecht woord over hun salaris. Ze voelen zich naar eigen zeggen ook één grote familie en ze zijn trots dat ze voor het Duitse merk kunnen werken. Het zit hen wel hoog dat ze dicht op de vingers worden gekeken als het over hun prestaties gaat. "Om de vier uur hebben we recht op een kwartier pauze. We melden ons aan met een badge wanneer op het werk toekomen en wanneer we weer vertrekken. Aan het einde van de week wordt telkens de balans opgemaakt. Dan wordt ons bijvoorbeeld gevraagd waarom we op die bepaalde dag pas om 07.01 uur zijn aangekomen, of waarom we maar 12 in plaats van 15 minuten pauze hebben genomen."

Fysieke druk

De werknemers klagen ook de fysieke druk aan. "In sommige winkels wordt het personeel van bijvoorbeeld de bakkerij ook ingezet aan de kassa's. Die mensen lopen de hele dag van de ene post naar de andere", getuigt een werknemer die vijf jaar in dienst is bij Lidl. In die tijd ging hij al in drie verschillende vestigingen aan de slag.

"Ik leg dagelijks soms tot 15 kilometer te voet af tussen de winkelrekken", vervolgt hij. "Op zaterdagochtend, nog voor de opening van de winkel, moeten we 17 paletten met fruit en groenten leegmaken. We zijn daarvoor met twee. Het gaat bijvoorbeeld om dozen met bananen van 16 à 17 kilogram. We moeten die op een hoogte van vijftig centimeter boven onze hoofden van de paletten tillen", doet de werknemer zijn beklag. "In anderhalf uur tijd moet alles een plaats krijgen. Aan het einde van de week ben je dan kapot."

Verzoeningsoverleg

De socialistische vakbond (Setca) hekelt dat Lidl weliswaar zijn assortiment uitbreidt en investeert in de verfraaiing van panden, maar dat dit gepaard gaat met een toenemende productiviteit voor het personeel. "De werknemers zitten stilaan op de limiet van wat haalbaar is", klinkt het. De directie heeft gisteren de verzoening aangevraagd. Sinds deze namiddag zitten het bestuur en de vakbonden in Brussel samen om een oplossing te vinden.