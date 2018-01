Werknemers bpost krijgen 200 euro meer eindejaarspremie kv

18 januari 2018

16u49

Bron: Belga 12 Economie Vakbonden en directie bij bpost hebben een ontwerpakkoord afgesloten voor een nieuwe cao. Alle 25.000 werknemers krijgen een verhoging van de eindejaarspremie met 200 euro. Dat is vernomen bij de vakbonden.

Het gaat om een mini-CAO in afwachting van het interprofessioneel overleg dat eind dit jaar start voor de periode 2019-2020. "Er is enkel ingezet op koopkracht en eindeloopbaan", aldus Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond. De CAO geldt tot eind dit jaar. De achterban moet het akkoord wel nog goedkeuren.

Afgesproken is dat alle postpersoneel de eindejaarspremie ziet stijgen met 200 euro bruto. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een hulpostbode die eindejaarspremie ziet stijgen van 1.564 euro naar meer dan 1.700 euro bruto. "Daarmee hebben ze eindelijk een volwaardige dertiende maand", aldus Nyns.

Ook in 2016 en 2017 waren er al afspraken over hogere eindejaarspremies. Over drie jaar gaat het om een stijging met in totaal vierhonderd euro.

Economie Bonussen

Er zijn ook afspraken gemaakt over bonussen bij bpost. Ondanks de goede resultaten van het postbedrijf, dat floreert dankzij de explosie van pakjespost, volgen die bonussen voor het personeel vandaag niet altijd, aldus Nyns. "Nieuwe afspraken moeten er voor zorgen dat het personeel mee kan profiteren van stijgende winsten bij bpost."

Economie Einde loopbaan

Er zijn ook afspraken gemaakt rond eindeloopbaanmaatregelen. De bestaande maatregelen rond halftijdse loopbaanonderbreking (vanaf 55 jaar voor zware beroepen als postuitreikers en nachtwerk en 57 jaar voor de rest van het personeel) worden verlengd, op voorwaarde dat er geen wetswijziging komt door de federale regering.

Bpost engageerde zich ook, aldus nog de socialistische vakbondssecretaris, om geen naakte ontslagen door te voeren.