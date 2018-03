Werknemers Audi Brussels krijgen bonus van 3.797 euro voor 2017 Redactie

13 maart 2018

14u20

Bron: Belga 20 Economie De werknemers bij Audi Brussels ontvangen voor 2017 een bonus van 3.797 euro. Voor 2016 was dat nog 3.039 euro.

"We zijn fier op dit erg mooie resultaat", zegt Andreas Cremer, secretaris-generaal van de fabriek in Vorst. "De bonus maakt deel uit van de flexibele remuneratie van onze medewerkers.

De Duitse werknemers van de Audi-sites in Ingolstadt en Neckarsulm ontvangen gemiddeld bonussen van 4.770 euro. Voor 2016 was dat nog 3.510 euro.

De bonussen van de Belgische werknemers mogen evenwel niet zomaar vergeleken worden met die van de Duitse, wegens de verschillende loon- en belastingsituaties in beide landen en verschillende berekeningswijzen.