Werknemer ontslagen omdat hij te hoge werkdruk niet aankon: staking in alle filialen van Lidl dreigt SVM

10 april 2018

18u44

Bron: Belga 3 Economie Er dreigt een nationale staking in alle filialen van warenhuisketen Lidl. Dat meldt de vakbond LBC-NVK na urenlang overleg met de directie. De onderhandelingen leverden niets op, dus dient de vakbond een stakingsaanzegging in.

Vorige week was er al een actie in het Lidl-filiaal van Oostkamp. De vakbonden namen het niet dat een werknemer werd ontslagen omdat die de hoge werkdruk niet aankon. "Op die manier zorg je voor een schrikbewind", klonk het toen bij LBC-NVK. Maar de actie werd snel afgeblazen omdat de directie van Lidl overleg beloofde.

Vandaag stond dat overleg gepland, maar de vakbonden kregen niet de gewenste antwoorden op hun vragen. "We zaten een tweetal uur rond tafel. De directie had oren naar onze verzuchtingen, maar er kwamen geen concrete oplossingen. Nochtans is de situatie acuut en leeft het enorm bij het personeel. De werkdruk is te hoog", aldus Johan Lippens, secretaris bij LBC-NVK.

"Niets concreet voorgesteld"

"De directie belooft het nodige te doen, maar er is niets concreet voorgesteld. Om de druk op de onderhandelingen hoog te houden is er beslist om een stakingsaanzegging in te dienen. We hopen dat er snel nieuw overleg komt en oplossingen worden aangereikt, eventueel met de inzet van een sociaal bemiddelaar."

Voorlopig is het enkel LBC-NVK die de stakingsaanzegging indient, maar de vakbond maakt zich sterk dat andere bonden zullen aansluiten. De Franstalige collega's beloven alvast hun steun, waardoor een nationale staking bij de retailer dreigt.

"Zo zijn we niet uiteengegaan"

De directie van Lidl is teleurgesteld over de demarche van LBC-NVK, klinkt het in een reactie. "Zo zijn we deze middag in ieder geval niet uiteengegaan", aldus Isabelle Colbrandt, woordvoerster bij Lidl. "Het was eigenlijk een heel open en constructief gesprek en we hebben goed geluisterd. Het zal verder besproken worden op de eerstvolgende ondernemingsraad. We willen het gesprek met alle vakorganisaties en partners aangaan."

Wanneer die volgende ondernemingsraad gepland staat, is nog niet duidelijk.