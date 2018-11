Werklozen die e-mail negeerden gaan vrijuit en behouden uitkering Redactie

07 november 2018

07u00

Bron: Belga 0 Economie De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) moet werk­zoeken­den per brief uitnodigen voor een gesprek, zegt het Arbeidshof. De procedure tot schorsing van veel werklozen wordt daardoor opgeschort, schrijft De Standaard.

De uitspraak van het Arbeidshof kwam er na een klacht van een werkzoekende. Zij had een e-mail gekregen waarin haar gevraagd werd om op gesprek te komen. Daar ging ze niet op in. De VDAB stuurde haar daarop een aangetekende brief maar ook daar ging ze niet op in. De VDAB stuurde haar door naar de controledienst die besliste om haar werkloosheidsuitkering op te schorten.

De vrouw stapte daarop naar het Arbeidshof en kreeg gelijk. "In het VDAB-decreet staat dat de werkzoekende de uitdrukkelijke toestemming moet geven om mails met rechtsgevolgen te krijgen", stelt het hof. En die expliciete toestemming vraagt de VDAB dus niet.

De uitspraak betekent niet alleen dat de vrouw haar uitkering zal blijven ontvangen, het betekent ook dat de VDAB vanaf nu veel meer fysieke brieven zal moeten versturen. Daarnaast moet de VDAB-controledienst even een groot aantal lopende dossiers stopzetten van werkzoekenden die hun uitkering dreigen te verliezen omdat ze niet ingingen op een mail.