Werkloosheidskloof tussen regio's bijna nergens zo groot als in België SVM

09 oktober 2018

18u59

Bron: Belga 0 Economie De regionale verschillen op het vlak van werkloosheid zijn bijna nergens in de OESO zo groot als in België. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag gepubliceerd werd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Dat er een stevig verschillende werkloosheidsgraad is in de Belgische gewesten was al langer bekend. Zo lag de gemiddelde werkloosheidsgraad in 2017 in Vlaanderen op 4,4 procent. Dat is duidelijk minder dan de 9,8 procent in Wallonië en de 15,0 procent in het Brussels gewest.

Volgens het OESO-rapport blijkt nu dat het gaat om de grootste regionale verschillen van alle West-Europese landen. Wanneer er gekeken wordt naar alle 36 OESO-landen behoort België tot de top vijf. Het verschil tussen de regio met de hoogste en die met de laagste werkloosheidsgraad, is enkel in Turkije, Italië, Spanje en Griekenland nog groter.

Gezondheid

Ook op het vlak van gezondheid wijst het rapport op opmerkelijke regionale verschillen. Zo neemt op het vlak van levensverwachting de kloof tussen de regio's toe. In 2000 lag de levensverwachting in Vlaanderen 2,1 jaar hoger dan in Wallonië, zestien jaar later was dat al opgelopen tot 2,8 jaar. Die toename is vooral het gevolg van de snel stijgende levensverwachting in Vlaanderen, want in alle gewesten blijven de inwoners gemiddeld langer leven.

Tot slot vermeldt het rapport dat België op de tiende plek staat op het vlak van economische verschillen tussen de regio's. De verschillen tussen de regionale bbp's per inwoners zijn de voorbije zestien jaar wel licht afgenomen.