Werkloosheidsgraad VS blijft laag, maar minder banen gecreëerd dan verwacht

07 december 2018

16u16

Bron: Belga 0 Economie De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten bedroeg in november voor de derde maand op rij 3,7 procent. Het gaat om het laagste percentage sinds eind jaren zestig. Dat heeft het Bureau of Labour Statistics vandaag verklaard. Het aantal nieuwe jobs lag wel lager dan verwacht, zo blijkt uit de cijfers.

Afgelopen maand werden er 155.000 nieuwe jobs gecreëerd. Dat zijn er minder dan de 185.000 die analisten hadden voorspeld. Vooral in de sectoren van de gezondheidszorg, de productie, het transport en de logistiek kwamen er banen bij. In de afgelopen twaalf maanden lag het aantal nieuwe jobs op gemiddeld 209.000 per maand.

De werkloosheidsgraad zakte in augustus van 3,9 naar 3,7 procent, en is sindsdien op dat niveau gebleven. Het gaat om de laagste werkloosheidsgraad in de VS sinds 1969. Op een jaar tijd is het aantal werklozen met 641.000 afgenomen, klinkt het vandaag.