Werkloosheidsgraad laagste in 11 jaar in Eurozone PVZ

29 november 2019

Bron: Belga 0 Economie De werkloosheidsgraad in de eurozone is in oktober gedaald tot 7,5 procent. Dat is het laagste percentage sinds juli 2008, zo meldde het Europese statistiekbureau vrijdag.

In september stond de werkloosheidsgraad in de 10 landen van de eurozone op 7,6 procent. In de hele Europese Unie (28 landen) was er in oktober, net als in september, een werkloosheidsgraad van 6,3 procent. Dat is het laagste percentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in januari 2000.

In de EU hadden in oktober 15,58 miljoen mensen geen werk, in de eurozone waren dat er 12,33 miljoen.

De werkloosheidsgraad is het laagst in Duitsland, de grootste economie van de eurozone: 2,2 procent. Griekenland (16,7 procent) en Spanje (14,2) procent kennen dan weer de hoogste werkloosheidsgraden. In België stond hij in oktober op 5,6 procent.