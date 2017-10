Werkloosheidsgraad in eurozone voor het eerst sinds begin 2009 onder 9 procent ISW

11u16

Bron: Belga 0 Photonews Economie De werkloosheidsgraad in de eurozone is in september gedaald tot 8,9 procent. Dat is het laagste niveau sinds januari 2009, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat vandaag.

In de hele eurozone waren in september 14,5 miljoen mannen en vrouwen werkloos, 96.000 minder dan in augustus. De werkloosheidsgraad stond toen op 9,0 procent. In september vorig jaar was dat 9,9 procent.

In de hele Europese Unie waren er in september bijna 18,5 miljoen werklozen. De werkloosheidsgraad bleef tegenover augustus stabiel op 7,5 procent, het laagste peil sinds november 2008.

Griekenland en Spanje hoogste percentages

De EU-lidstaten met de laagste werkloosheidsgraad zijn Tsjechië (2,7 procent), Duitsland (3,6 procent) en Malta (4,1 procent). De hoogste percentages vind je in Griekenland (21,0 procent in juli) en Spanje (16,7 procent). In België stond de werkloosheidsgraad in september op 7,1 procent.