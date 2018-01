Werkloosheidsgraad eurozone op laagste niveau sinds begin 2009 ADN

12u24

Bron: Belga 0 Thinkstock Economie De werkloosheidsgraad in de eurozone is in november gedaald tot 8,7 procent. Dat is net als de voorbije maanden het laagste niveau sinds begin 2009, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat vandaag.

De werkloosheidsgraad in de eurozone was in september voor het eerst sinds begin 2009 onder 9 procent gezakt, tot 8,9 procent. Zowel in in oktober als november ging er een tiende van een procent af. In november vorig jaar bedroeg de werkloosheidsgraad nog 9,8 procent. In de 19 eurolanden waren er eind november 14,26 miljoen werkzoekenden, schat Eurostat.

In de hele Europese Unie waren er in oktober 18,12 miljoen werklozen. Dat komt overeen met een werkloosheidsgraad van 7,3 procent (tegen 7,4 procent in oktober). Dat is het laagste peil sinds oktober 2008.

De EU-lidstaten met de laagste werkloosheidsgraad zijn Tsjechië (2,5 procent), Malta (3,6 procent) en Duitsland (3,6 procent). De hoogste percentages vind je in Griekenland (20,5 procent in september) en Spanje (16,7 procent). In België stond de werkloosheidsgraad in september op 6,7 procent.

