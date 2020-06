Werkloosheid in Vlaanderen op jaarbasis gestegen in alle provincies ttr

03 juni 2020

12u40

Bron: belga 0 Economie Vlaanderen telde eind mei 198.283 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er iets minder dan de 201.757 van einde april. Maar op jaarbasis gaat het nog om een stevige toename (+24.247 of 13,9 procent), als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de VDAB. De tijdelijke werkloosheid is niet in deze cijfers opgenomen, klinkt het nog.

Op jaarbasis stijgt de werkloosheid in alle provincies. In West-Vlaanderen (+22,1 procent) en Limburg (+15,6 procent) is de toename sterker dan het Vlaamse gemiddelde. In de andere provincies schommelt de stijging tussen 11,1 procent en 13,8 procent. Ten opzichte van vorige maand is er wel een daling in alle provincies.

De werkloosheidsgraad in Vlaanderen bedraagt einde mei 6,4 procent (+0,81).

De stijging in vergelijking met mei 2019 zit vooral bij de 25- tot 40-jarigen en bij de hooggeschoolden. Meer dan de helft van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend. Van die groep zien we de grootste stijging bij werkzoekenden die 3 tot 6 maanden werkzoekend zijn.

Opleidingen

"De voorbije maanden had de coronacrisis een duidelijke impact op ons leven en ook op onze arbeidsmarkt", leidt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) uit de cijfers af. "Toch zien we de eerste hoopgevende signalen. Als we de werkloosheidsgraad in mei 2020 vergelijken met april 2020 is er een lichte verbetering merkbaar."

"De komende weken en maanden zullen we iedereen nodig hebben op onze arbeidsmarkt en in onze economie. Stilaan start alles opnieuw op en zullen we de reële impact beter kunnen inschatten", zegt Crevits. "Wat nu al duidelijk is, is dat we volop werk moeten maken van het om- en bijscholen van werknemers.”

