Werkloosheid in Vlaanderen daalt al 28 maanden op rij kv

05u08

Bron: Belga 0 belga Economie Vlaanderen telde eind november 202.543 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 14.195 of 6,5 procent minder dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Het is al de 28ste maand op rij dat de werkloosheid in Vlaanderen afneemt. De werkloosheidsgraad zakt naar 6,66 procent.

In bijna elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau en bij elke werkloosheidsduur daalt de werkloosheid. De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) daalt met 10,1 procent, in de middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) gaat het om een afname met 7,6 procent en bij de 50-plussers met 2 procent. De werkloosheid bij 50- tot 55-jarigen en 55- tot 60-jarigen daalt zelfs met respectievelijk 10,9 pct en 8,3 pct. Enkel het aantal werkzoekende 60-plussers stijgt met 33,7 procent doordat mensen langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

Ook de allochtone werkloosheid blijft dalen met 2,4 pct. Gezien de migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is dat zonder meer goed nieuws, merkt het kabinet op. "Zij schrijven zich massaal in bij de VDAB. Dat die instroom toch resulteert in een algemene daling bij de allochtone werkloosheid is goed nieuws."

Daarentegen blijven de werklozen met een arbeidshandicap het moeilijk hebben om een baan te vinden: hun aantal steeg in november met 2,7 procent op jaarbasis.

De werkloosheid daalt in alle provincies. Net zoals de voorbije maanden is de daling het sterkst in Limburg (-12 pct).