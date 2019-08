Werkloosheid in Griekenland neemt verder af KVE

08 augustus 2019

16u30

Bron: Belga 0 Economie De werkloosheid in Griekenland neemt verder af, al blijft ze op een hoog niveau. In mei kwam de werkloosheidsgraad uit op 17,2 procent, waar dat in dezelfde maand vorig jaar nog 19,4 procent was. Dat blijkt uit cijfers van het Griekse bureau voor de statistiek Elstat.

Voor de wereldwijde financiële crisis van 2008 was 7,3 procent van de Grieken officieel werkloos. Kort voor het uitbreken van de schuldencrisis in Griekenland in 2010 ging het om meer dan 10 procent. De werkloosheidsgraad in Griekenland lag het hoogst in juli 2013, met 27,9 procent.

Griekenland staat sinds bijna een jaar niet langer onder een reddingsscherm van internationale geldschieters en kan zich in toenemende mate opnieuw zelf financieren.