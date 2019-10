Werkloosheid in eurozone blijft stabiel op laagste peil sinds 2008 TT

31 oktober 2019

13u17

Bron: Belga 0 Economie De werkloosheid in de negentien landen van de eurozone blijft een laag peil aanhouden. In september bedroeg de werkloosheidsgraad 7,5 procent, stabiel ten opzichte van augustus (gecorrigeerd van 7,4 procent). Het gaat om het laagste peil sinds juli 2008. Dat blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. In vergelijking met september vorig jaar (8,0 procent) daalde de werkloosheidsgraad licht.

In de hele Europese Unie blijft de werkloosheidsgraad nu al enkele maanden op 6,3 procent. Dat is de laagste waarde sinds het begin van de maandelijkse statistieken in januari 2000. In september vorig jaar bedroeg de werkloosheidsgraad in de EU 6,7 procent.

Eurostat schat dat er in september in absolute aantallen 12,335 miljoen werklozen waren in de eurozone en 15,635 miljoen in de EU. Ten opzichte van augustus gaat het om een lichte stijging, in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar gaat het om een daling.