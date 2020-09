Werkloosheid blijft stijgen in Wallonië, maar wel minder sterk KVDS

01 september 2020

15u35

Bron: Belga 0 Economie Wallonië telde eind augustus 222.481 werkloze werkzoekenden, zo blijkt dinsdag uit cijfers van de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem. Het gaat om een stijging in vergelijking met dezelfde periode in 2019, maar de toename is met 3,6 procent wel minder uitgesproken dan de voorbije maanden.

Tussen eind juli en eind augustus kwamen er 3.023 werkloze werkzoekenden bij, een stijging met 1,4 procent. Het gaat voornamelijk om inschrijvingen van schoolverlaters, aldus Forem.

De meest significante stijging op jaarbasis is voor rekening van mensen die al zes maanden tot maximaal een jaar zonder werk zitten (+22,8 procent). Het aantal werkloze werkzoekenden dat minder dan zes maanden op zoek is, daalt met 7,7 procent, en ook het aantal personen dat al vijf jaar of langer werkloos is, neemt af (-1,5 procent).





Alles samen publiceerde de Waalse arbeidsbemiddelaar in augustus 28.288 vacatures, 14 procent minder ten opzichte van augustus vorig jaar. In juli was er nog sprake van een daling met 25 procent op jaarbasis.