Werkloosheid blijft dalen kv

01 maart 2019

16u47

Bron: Belga 0 Economie De werkloosheid in Vlaanderen is in februari met 8 procent gedaald op jaarbasis. Voor Wallonië betreft het een daling met 1,8 procent op jaarbasis.

Eind februari waren er zo in Vlaanderen 188.805 niet-werkende werkzoekenden, of 16.414 minder dan eind februari 2018. De Vlaamse werkloosheidsgraad kwam in februari uit op 6,16 procent.

De jeugdwerkloosheid (jonger dan 25 jaar) daalde in februari met 7,6 procent. In de leeftijdsgroep van 25 tot 50 was er een daling met 10,3 procent en bij de groep van 50 jaar en ouder een daling van 4,2 procent. "De tragere daling bij de 50-plussers volgt uit de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt", klinkt het. Daardoor is de werkloosheid bij 60-plussers gestegen met 24,8 procent. Bij de 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen waren er daarentegen sterkere dalingen, met respectievelijk 12,9 en 14,5 procent.

De allochtone werkloosheid is vorige maand gedaald met 6,1 procent en die voor personen met een arbeidshandicap met 5,4 procent.

"De Vlaamse werkloosheid gaat inmiddels 3,5 jaar in dalende lijn", zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. "We hebben dan ook elk talent nodig om onze bedrijven, onze economie, onze welvaart te versterken. We blijven onze arbeidsreserve dan ook activeren en inzetten op opleiding en heroriëntering. Er zijn vandaag volop kansen.”

Wallonië

In februari daalde de werkloosheid in Wallonië met 1,8 procent op jaarbasis. In totaal waren er in februari 204.845 niet-werkende werkzoekenden, of 3.823 minder dan in februari 2018, zo maakte de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem vandaag bekend. Het is al de 56ste opeenvolgende maand dat de werkloosheid in Wallonië is gedaald.

De werkloosheidsgraad in Wallonië ligt op 13 procent.