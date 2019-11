Werkloosheid bij Vlaamse jongeren op laagste niveau in 20 jaar tvc

05 november 2019

11u54

Bron: Belga 0 Economie De werkloosheid is in Vlaanderen in oktober opnieuw gezakt, met 4,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). De minister is vooral blij met de opvallende daling van het aantal werkzoekenden in de groep jongeren die net na het verlaten van de schoolbanken in hun beroepsinschakelingstijd zitten. Dat waren er eind oktober 12.591, het laagste aantal in de voorbije 20 jaar.

De werkloosheid daalt al meer dan 4 jaar op een rij. In oktober 2019 waren er nog 183.999 werklozen, 4,2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en het laagste aantal sinds oktober 2008.

Opvallend is volgens Crevits het lage aantal jongeren dat na het verlaten van de school in hun beroepsinschakelingstijd zitten, de vroegere “wachttijd”. In oktober 2019 waren er 12.591 werkzoekenden, ruim 16 procent minder dan hetzelfde moment vorig jaar. “Dat is deels te wijten aan de krapte op de arbeidsmarkt, waarbij ook jongeren snel een geschikte job vinden, maar ook met de aansluiting op de arbeidsmarkt die beter verloopt dan vorig jaar”, klinkt het in een persbericht.

Daarnaast daalt ook het aantal werklozen bij de 55- tot 60-jarigen sterk (-16,7 procent), net als het aantal werklozen bij mensen met een arbeidshandicap (-5 procent). Het aantal langdurige werklozen (meer dan 2 jaar) daalt wel minder snel dan de andere groepen.

Crevits wijst er nog op dat de werkloosheid in Vlaanderen al 51 maanden daalt, en dat de werkloosheidsgraad in vergelijking met oktober vorig jaar gedaald is van 6,3 naar 5,9 procent. “De komende jaren hebben we alle talenten op de arbeidsmarkt nodig, vandaar dat we in de toekomst nog meer op maat zullen werken. Daarom is het goed nieuws dat de werkloosheid ook bij 55+’ers afneemt”, zegt ze.