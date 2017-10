Werkgevers vrezen uitholling taxshift door technische kwestie KVE

20u05

Bron: Belga 0 thinkstock Economie De verenigde werkgevers vragen dat de taxshift van de federale regering volledig wordt uitgevoerd. Door een heel technische kwestie dreigt de taxshift volgend jaar met 230 miljoen euro uitgehold te worden, klinkt het bij het VBO.

Met de taxshift gaat de werkgeversbijdrage die de werkgever op een loon betaalt en dus de loonkost naar beneden. Voor de lage lonen is er een bijkomende korting voorzien, en daar wringt het schoentje.



In 2016 werden per KB twee 'lageloongrenzen' vastgelegd om de bijkomende korting te versterken. "Die grens bepaalt wat een laag loon is", verduidelijkt men bij het VBO. Voor de lonen onder die grens, kan de werkgever rekenen op een hogere korting op de werkgeversbijdrage. Er werden grenzen vastgelegd voor 1 januari 2018 en 1 januari 2019.



Maar volgens VBO, Unizo, UCM, Unisoc en Agrofront (Boerenbond, ABS, FWA) zijn die loongrenzen niet aangepast aan de tussentijdse evolutie. Want in de periode tussen het vastleggen van de grenzen en de invoering ervan, zijn er immers twee indexeringen geweest.



"Deze lageloongrenzen worden in principe geïndexeerd. De taxshift heeft dit principe bevestigd", zeggen ze in een gemeenschappelijk persbericht. "Alleen is men uit het oog verloren om ook de voormelde nieuwe en reeds in 2016 vastgestelde grenzen vanaf 2018 (en 2019) op te trekken met de twee indexeringen die zich ondertussen hebben voorgedaan ...", klinkt het.



Inmiddels is de loonkost gestegen door de indexeringen, dus willen de werkgevers dat voor een "correcte" uitvoering van de taxshift, ook de grenzen naar boven opschuiven. Hogere grenzen betekent immers dat ze voor meer werknemers de korting krijgen. Zoniet zullen ze vanaf 2018 minder loonkostenverlaging genieten dan oorspronkelijk voorzien, stellen ze. Daarbij wijzen ze erop dat de lastenvermindering voor de lage lonen de laaggeschoolden meer kansen moet bieden op de arbeidsmarkt.