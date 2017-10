Werkgevers vragen aanpassing taxshift, De Block houdt been stijf HA

15u05

Bron: Belga 0 photo_news Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). Economie De verenigde werkgevers vrezen dat de taxshift omwille van een technische kwestie deels uitgehold wordt. Maar minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) weerlegt vandaag dat de aanpassing die ze vragen omtrent de extra korting op de werkgeversbijdrage bij de lage lonen nodig is.

VBO, Unizo, UCM, Unisoc en Agrofront (Boerenbond, ABS, FWA) vreesden gisteren dat de taxshift volgend jaar met 230 miljoen euro uitgehold wordt. Ze verwijzen naar de bijkomende korting op de werkgeversbijdrage bij lage lonen.



De vastgelegde 'lageloongrenzen' - voor werknemers onder de grens heeft de werkgever recht op een bijkomende korting - zijn volgens hen niet aangepast aan de tussentijdse evolutie. Want in de periode tussen het vastleggen van de grenzen en de invoering ervan, zijn er immers twee indexeringen geweest, klonk het.

Non-profitsector

Maar die redenering gaat volgens minister De Block niet op. Voor de non-profit is er wel een aanpassing van de grenswaarde van begin 2018 omdat de destijds vastgelegde grens effectief anders lager zou uitvallen. Maar voor de profit is dit niet nodig. De vastgelegde grenswaarde ligt immers nog boven de huidige geïndexeerde waarde die van kracht is.



Een hogere grens betekent dat de werkgever voor meer werknemers de korting kan krijgen.